Шнуров раскрыл источники доходов после роспуска «Ленинграда»

Основной источник доходов музыканта — рекламные контракты Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский музыкант, политик и генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров после роспуска своей группы «Ленинград» зарабатывает на рекламе. Об этом сообщил сам артист.

«[Заработок] — мои рекламные контракты, которые, к счастью, в изобилии. Предложения поступают постоянно. Кроме того, авторские [отчисления] тоже не перестают капать. Бухгалтерии есть чем заниматься», — рассказал Шнуров в интервью ТАСС. Шнуров отметил, что в группу «Ленинград» входили 30 человек, в том числе техники и бухгалтеры, половину из которых он оставил.

Ранее Сергей Шнуров раскрыл причины, по которым он еще не готов прививаться от коронавируса. По его словам, вакцина еще недостаточно исследована.