22 декабря 2020
21 декабря 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 23 декабря. На Ямале резко выросла безработица, аэропорт Нового Уренгоя ждет реконструкция

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, взлетное поле
Для реконструкции аэропорта Нового Уренгоя Правительство РФ выделило 3,7 млрд рублей Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

В округе в четыре раза выросла безработица — в крупных больницах оптимизируют численность сотрудников — аэрогавань Нового Уренгоя будут реконструировать — негосударственный пенсионный фонд ограбил пожилых людей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Безработица в округе выросла в четыре раза

  • С начала 2020 года официальное число безработных на Ямале выросло в четыре раза. По информации департамента занятости населения ЯНАО, это произошло в связи с негативными последствиями из-за коронавируса.

В двух крупных больницах Ямала сократят сотрудников

Из-за морозов отменены рейсы из Нового Уренгоя

  • Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки двух рейсов авиакомпании UVT Aero из аэропорта Нового Уренгоя. Почти сотня пассажиров не смогла вылететь в Пермь и Татарстан.

Крупный аэропорт Ямала реконструируют

НПФ незаконно вывел средства пенсионеров

  • Негосударственный пенсионный фонд перевел из Пенсионного фонда России более 550 тысяч рублей из накоплений пенсионеров, которые якобы заключили с этой компанией договоры об обязательном пенсионном страховании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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