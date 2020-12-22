Для реконструкции аэропорта Нового Уренгоя Правительство РФ выделило 3,7 млрд рублей Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

В округе в четыре раза выросла безработица — в крупных больницах оптимизируют численность сотрудников — аэрогавань Нового Уренгоя будут реконструировать — негосударственный пенсионный фонд ограбил пожилых людей. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 23 декабря — в обзоре URA.RU:

Безработица в округе выросла в четыре раза

С начала 2020 года официальное число безработных на Ямале выросло в четыре раза. По информации департамента занятости населения ЯНАО, это произошло в связи с негативными последствиями из-за коронавируса.

В двух крупных больницах Ямала сократят сотрудников

С 1 января 2021 года в Надымской центральной районной больнице и окружном противотуберкулезном диспансере начнется оптимизация штатов.

Из-за морозов отменены рейсы из Нового Уренгоя

Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки двух рейсов авиакомпании UVT Aero из аэропорта Нового Уренгоя. Почти сотня пассажиров не смогла вылететь в Пермь и Татарстан.

Крупный аэропорт Ямала реконструируют

Правительство России выделит 3,7 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

НПФ незаконно вывел средства пенсионеров

Негосударственный пенсионный фонд перевел из Пенсионного фонда России более 550 тысяч рублей из накоплений пенсионеров, которые якобы заключили с этой компанией договоры об обязательном пенсионном страховании.