Самое важное в России и в мире на 23 декабря. Пенсионерам и медикам повысят выплаты, 31 декабря может стать выходным

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, защитный костюм, врачи, защитная маска, медики, фельдшеры
Медики могут получить двойные выплаты за работу в ковид-отделениях во время новогодних каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Последний день года может стать выходным — в Госдуме приняли важные законы — граждане РФ получат выплаты — Путин выступил на коллегии Минобороны — гражданам США выплатят пособия — премьер-министр Молдавии ушел в отставку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 23 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря может стать выходным днем

Госдума РФ приняла несколько важных законов

  • На сегодняшней сессии депутаты Госдумы России на срок до пяти лет лишения свободы ужесточили наказание за клевету.
  • Также депутаты приняли законопроект, который позволяет президенту России Владимиру Путину избраться еще на два президентских срока.
  • Кроме того Госдума и правительство РФ планируют провести реновацию жилья по всей России. Депутаты предложили на год освободить граждан, которые попадут под программу расселения, от взносов на капремонт.

С 1 января меняются правила оплаты услуг ЖКХ

  • С начала 2021 года изменятся правила оплаты коммунальных услуг, в частности снимется мораторий на взыскание пени за неуплату.

Россияне получат выплаты с нового года

  • С 1 января 2021 года россияне будут получать ряд выплат, которые подготовили власти в текущем году. Соответствующий список утвердило правительство РФ.

В новогодние каникулы медики получат двойную оплату за работу

  • Выплаты медикам, которые будут работать с ковид-пациентами в новогодние выходные, должны быть увеличены вдвое. С таким предложением в ходе заседания Госсовета выступил президент России Владимир Путин.

Пенсионерам проиндексируют выплаты

  • Страховые выплаты работающим пенсионерам в 2021 году планируется проиндексировать на 6,3%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.

Власти США планируют выплатить гражданам пособие в период пандемии

Глава России выступил перед военными

  • На совещании с коллегией Минобороны РФ, которое состоялось 23 декабря, глава России Владимир Путин поручил заняться внедрением вооружений с искусственным интеллектом.

Глава правительства Молдавии покинул свой пост

Во Франции были убиты трое жандармов

  • В одной из центральных провинций Франции, в ходе операции по задержанию подозреваемого в бытовом конфликте, были застрелены трое полицейских. Еще один силовик ранен.

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