Медики могут получить двойные выплаты за работу в ковид-отделениях во время новогодних каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Последний день года может стать выходным — в Госдуме приняли важные законы — граждане РФ получат выплаты — Путин выступил на коллегии Минобороны — гражданам США выплатят пособия — премьер-министр Молдавии ушел в отставку. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 23 декабря — в обзоре URA.RU:

31 декабря может стать выходным днем

Президент России Владимир Путин согласился с предложением сделать 31 декабря всероссийским выходным днем.

В то же время лидер ЛПДР Владимир Жириновский предложил сократить новогодние каникулы до двух дней.

Госдума РФ приняла несколько важных законов

На сегодняшней сессии депутаты Госдумы России на срок до пяти лет лишения свободы ужесточили наказание за клевету.

Также депутаты приняли законопроект, который позволяет президенту России Владимиру Путину избраться еще на два президентских срока.

Кроме того Госдума и правительство РФ планируют провести реновацию жилья по всей России. Депутаты предложили на год освободить граждан, которые попадут под программу расселения, от взносов на капремонт.

С 1 января меняются правила оплаты услуг ЖКХ

С начала 2021 года изменятся правила оплаты коммунальных услуг, в частности снимется мораторий на взыскание пени за неуплату.

Россияне получат выплаты с нового года

С 1 января 2021 года россияне будут получать ряд выплат, которые подготовили власти в текущем году. Соответствующий список утвердило правительство РФ.

В новогодние каникулы медики получат двойную оплату за работу

Выплаты медикам, которые будут работать с ковид-пациентами в новогодние выходные, должны быть увеличены вдвое. С таким предложением в ходе заседания Госсовета выступил президент России Владимир Путин.

Пенсионерам проиндексируют выплаты

Страховые выплаты работающим пенсионерам в 2021 году планируется проиндексировать на 6,3%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.

Власти США планируют выплатить гражданам пособие в период пандемии

Демократы готовы голосовать за утверждение выплат всем жителям США от 600 до двух тысяч долларов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Глава России выступил перед военными

На совещании с коллегией Минобороны РФ, которое состоялось 23 декабря, глава России Владимир Путин поручил заняться внедрением вооружений с искусственным интеллектом.

Глава правительства Молдавии покинул свой пост

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о своей отставке в связи с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов в стране.

Во Франции были убиты трое жандармов

В одной из центральных провинций Франции, в ходе операции по задержанию подозреваемого в бытовом конфликте, были застрелены трое полицейских. Еще один силовик ранен.