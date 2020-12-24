24 декабря 2020
23 декабря 2020

В тюменских школах отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, зима, холод
Резкое похолодание перевело на дистант всех школьников Тюмени, кроме одиннадцатиклассников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени сегодня отменены очные уроки в школах для учащихся с 1 по 9 классы. Об этом сообщает администрация города. Причина — резкое похолодание.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-9 классах в очном режиме отменяются», — сообщает пресс-служба администрации города. Ранее такое же ограничение было введено для учащихся первой смены. Сегодня в Тюмени ожидается до -28 градусов.

Ранее власти отменили очное обучение для школьников 6-10 классов ряда городов региона и Тюменского района. Оставаться на дистанционном образовании им предстоит до 15 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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