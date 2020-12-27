Источник раскрыл, чем помог преемнику экс-мэр Екатеринбурга

Александр Высокинский (слева) перед уходом из мэрии подготовил переезд гордумы в ЦУМ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Перед уходом с поста главы Екатеринбурга Александр Высокинский подготовил переезд гордумы в Центральный универмаг (ЦУМ), выделив депутатам финансирование на обустройство новых помещений. Как сообщил источник URA.RU этот шаг является своеобразным подарком врио мэра Алексею Орлову, который будет избавлен от проблемы переезда депутатов в 2021 году.

«Высокинский согласовал, чтобы в смету гордумы включили средства на покупку недостающей мебели. В новогодние праздники (или сразу после них, пока депутаты будут на каникулах) аппарат думы окончательно перенесет вещи в ЦУМ. После этого новые помещения будут переданы думе в управление (сейчас они в собственности мэрии — прим. ред.)», — поделился инсайдер.

Впрочем, по словам другого собеседника агентства, затраты на новую мебель и аппаратуру в смету гордумы не включены. «Переезд действительно состоится в ближайшее время. Но никаких дополнительных средств не было. Пока не ясно, как это будет финансироваться. Вопрос не решен», — сказал инсайдер. Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин также заявил URA.RU, что дума окончательно переедет в новые помещения в начале 2021 года, но отказался от более развернутого комментария.

Споры вокруг переезда гордумы в Центральный универмаг ведутся с 2019 года. Часть народных избранников до сих пор выступает против смены локации, считая ее бессмысленной. Другая группа (во главе с Володиным) ускоряла переезд. Сейчас депутаты заседают в новом зале временно — из-за пандемии коронавируса. В ноябре экс-мэр Александр Высокинский, не вмешивавшийся в распри между депутатами (чтобы не портить отношения с народными избранниками), пообещал руководству гордумы, что помещения будут переданы ей до конца года. Он ушел в отставку 22 декабря.