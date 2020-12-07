07 декабря 2020

Сторонники переезда депутатов Екатеринбурга получили новый козырь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, прокурор, прокуратура
Переезд депутатов Екатеринбурга в ЦУМ оценила прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сторонники переезда депутатов гордумы Екатеринбурга в помещения в Центральном универмаге (ЦУМе) заручились поддержкой городской прокуратуры. Как следует из документа, имеющегося в распоряжении URA.RU, надзорный орган признал законной сделку между мэрией и компанией «ЦУМ-Инвест», по которому площади на четвертом и пятом этажах ЦУМа, где сейчас временно заседают депутаты, перешли в собственность городских властей.

Заключение прокуратуры было подготовлено в октябре. «Анализ договоров мены объектов недвижимости показал, что объекты мены признаны равноценными. <…> Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — говорится в ответе прокурора Светланы Кузнецовой спикеру думы Игорю Володину, который, таким образом, сыграл на опережение в споре со своим оппонентом — депутатом Александром Колесниковым (выступает против переезда думы в ЦУМ).

В конце ноября Колесников обратился в прокуратуру и Следственный комитет. По его мнению, с декабря 2016 года по февраль 2017-го в обмен на помещения в ЦУМе администрация незаконно передала ООО «ЦУМ-Инвест» площади городских аптек «Здоровье» по адресам: ул. Малышева, 60/ул. Гоголя, 2, ул. 8 Марта, 61, ул. 8 Марта, 101. По данным Колесникова, сделка была неравноценной: ущерб городскому бюджету якобы составил около 7 миллионов рублей.

Конфликт внутри прогубернаторской фракции в думе Екатеринбурга из-за переезда депутатов в ЦУМ длится с 2019 года. Часть народных избранников (включая Колесникова) выступила против смены локации, назвав ее бессмысленной. Другая группа (во главе с Володиным) пытается ускорить переезд в отремонтированные помещения. Сейчас депутаты заседают в новом зале временно — из-за пандемии коронавируса. В ноябре мэр Александр Высокинский, не вмешивающийся в распри между депутатами, пообещал руководству гордумы, что помещения будут переданы ей до конца года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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