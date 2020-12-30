30 декабря 2020

Экс-чиновник ООН: зачем Китай скрывает данные о коронавирусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, знак, лаборатория, заражено, биологическая опасность, зараза
Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Китая засекретили исследования о происхождении коронавируса, так как хотят скрыть, что он создан искусственно. Об этом URA.RU рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее в издании Associated Press сообщили, что Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса. Журналисты сообщили, что сейчас пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей, передает телеканал 360.

«Что пытаются скрыть, это понятно… Свое участие в проекте по созданию вируса SARS-Cov-2. Это достаточно очевидно. Китайцам есть, что скрывать, но все равно 80% работы сделали американцы», — заявил в беседе с корреспондентом агентства Никулин.

По словам военного эксперта, американцы грозят санкциями тем, кто пытается рассказать о том, что коронавирус был искусственно создан. «[Американцы] постоянно пишут и звонят в Российскую академию наук [со словами] „прекратите распространять ложь“. Возможно, они имеют ввиду, что у нас уже многие ученые считают, что коронавирус выведен искусственно», — отметил собеседник URA.RU.

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский отрицательно отнесся к засекречиванию исследований о происхождении коронавируса, но подчеркнул, что это не говорит о том, что вирус искусственный. «Вот есть книжка. Из нее вырвали страницу. Вставили другую, аккуратно, но склейка там будет видна. Вот специалистам эта склейка видна. В данном случае геном вируса — это книжка, и вот там склеек не нашли таких», — объяснил в беседе с агентством вирусолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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