Производитель вакцины «Спутник V» раскрыл значение буквы «V»

Символ «V» в вакцине означает английское слово «Victory» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Буква «V» в названии первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» означает победу на инфекцией. Значение символа раскрыл директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время отправки препарата в Аргентину.

«V в названии нашей вакцины означает победу (от англ. victory), и мы желаем народу Аргентины победы над этим заболеванием», — цитирует Дмитриева РИА «Новости». Он также подчеркнул, что доставка вакцины в Аргентину — отличный пример сотрудничества между двумя странами и «поистине исторический момент».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. По словам президента РФ Владимира Путина, препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V», передает RT. В регионы страны поступило уже около 700 тысяч доз вакцины, уточняет «Национальная служба новостей». А масштабное производство ожидается к июлю 2021 года. Директор разработавшего препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что только 15% привитых испытывают побочные эффекты.