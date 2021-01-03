Советскую певицу возмутила реклама «Сбера» с ее легендарным хитом

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Открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, концерт, сцена, лучи
Нина Бродская назвала рекламу «Сбера» профанацией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Советская певица Нина Бродская, исполнившая композицию «Звенит январская вьюга», раскритиковала использование этой песни в рекламе «Сбера». Соответствующее заявление она сделала журналистам.

«Мне не нравится [использование композиции в рекламе]. Ну, уж они использовали — так использовали. Я бы хотела, чтобы они переделали это», — цитирует Бродскую издание «Подъем». Она подчеркнула, что «Сбер» использовал образ Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», не спросив артиста Леонида Куравлева, исполнившего эту роль.

Бродская считает, что не стоит делать подобную рекламу при живых артистах. Певица назвала рекламу профанацией.

Ранее сообщалось, что образ Милославского в рекламе «Сбера» воссоздали с помощью искусственного интеллекта. В ролике он побывал в 2020 году, где попал на концерт рэпера Niletto. Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что при создании рекламы были учтены все авторские права Леонида Куравлева и «Мосфильма», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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