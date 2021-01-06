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Пермячка убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный бак

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело убитой девочки было найдено в мусорном контейнере Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жительница города Чернушка (Пермский край) подозревается в убийстве внучки, тело которой было найдено в мусорном баке. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«По данным следствия, в конце декабря 2020 года женщина убила ребенка, которого в домашних условиях родила ее 37-летняя дочь. Чтобы скрыть следы преступления, она положила тело в коробку и выбросила в мусорный контейнер», — сообщает пресс-служба СКР. О произошедшем в полицию сообщили соседи.

В отношении 59-летней женщины возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также правоохранители возбудили дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Подозреваемая задержана и заключена под стражу. Сейчас она дает признательные показания, в скором времени ей будет предъявлено обвинение в убийстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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