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В Тюменской области резко изменится погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев предупредили о похолодании до -39 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На юге Тюменской области в ближайшие дни ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии. Местами температура воздуха опустится до -39 градусов.

«Ночью 12 января на юге Тюменской области ожидается до -37 градусов, днем — до -34. Местами небольшой снег, изморозь, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду», — сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии.

Похолодание продолжится в среду: ночью температура воздуха опустится до -39 градусов. Постепенное ослабление морозов начнется только днем 14 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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