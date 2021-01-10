В Тюменской области резко изменится погода

На юге Тюменской области в ближайшие дни ожидается сильное похолодание. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии. Местами температура воздуха опустится до -39 градусов.
«Ночью 12 января на юге Тюменской области ожидается до -37 градусов, днем — до -34. Местами небольшой снег, изморозь, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду», — сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии.
Похолодание продолжится в среду: ночью температура воздуха опустится до -39 градусов. Постепенное ослабление морозов начнется только днем 14 января.
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