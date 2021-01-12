Работодатели в России стали предпочитать сотрудников без опыта

Спрос на сотрудников без опыта в 2020 году вырос на 65% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В России работодателей все чаще интересуют наемные рабочие без опыта. Спрос на группу «Без опыта, студенты» в 2020 году вырос на 65%. Такие данные опубликованы в исследовании аналитического центра Avito.

«Благодаря развитию сервисов доставки и онлайн-торговли мы видим бурный рост количества вакансий, не требующих специализированного опыта, — это курьеры, упаковщики, грузчики», — поясняет управляющий директор Avito Работа Артем Кумпель. Его слова приводит РБК. Вторым фактором Кумпель назвал отток мигрантов.

Ранее глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров назвал профессии, которые умрут через 10 лет. По его словам, снизится актуальность таких профессий, как бухгалтер, таксист и HR-менеджер.