Глава SuperJob назвал профессии, которые умрут через 10 лет

Большинство бухгалтеров могут остаться без работы через 10 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Актуальность таких профессий, как бухгалтер, таксист и HR-менеджер, сильно понизится через 10 лет. С таким прогнозом выступил глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Крупные компании активно внедряют цифровые технологии в бухгалтерские процессы, рассказал эксперт. «Количество бухгалтеров снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций», — рассказал Захаров RT. Он отметил, что иметь штатного бухгалтера для многих организаций станет излишне.

Кадровая документация также становится электронной, из-за чего снизится надобность в HR-менеджерах, отметил Захаров. Такая же участь постигнет таксистов, уверен он. «Большинство пересядут на беспилотный транспорт. Это гораздо дешевле и безопаснее», — сказал он.

Через 10 лет на дорогах станет намного меньше дальнобойщиков, добавляет глава SuperJob. Это Захаров также связывает с развитием беспилотных технологий. Кроме того, задуматься над актуальностью ремесла стоит преподавателям иностранных языков. По мнению Захарова, онлайн-переводчики уже сейчас решают большинство лингвистических задач, а люди изучают языки в свободное время для собственного развития.

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