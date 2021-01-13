Глава Сургутского района Андрей Трубецкой может занять пост вице-губернатора Югры
На пост вице-губернатора претендуют два кандидата — названы все претенденты на кресло главы Сургута — спикер думы Нефтеюганска попал в больницу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
Обострилась борьба за кресло вице-губернатора
- На пост вице-губернатора Югры, которую ранее занимал Геннадий Бухтин, претендуют глава Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Такую версию URA.RU озвучил источник в региональном правительстве.
Раскрыты имена всех претендентов на пост главы Сургута
- Конкурсная комиссия по выборам мэра Сургута назвала имена всех 66 кандидатов, которые претендуют на эту должность. Информация опубликована на сайте городской думы.
- Одним из кандидатов на этот пост является директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Роман Богач. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. При подаче документов он не афишировал свою кандидатуру.
- По мнению политологов, представители ЛДПР — депутат Тюменской облдумы Михаил Селюков и депутат думы Сургута Евгений Барсов — не рассчитывают занять кресло главы Сургута. Это было сделано для повышения своей узнаваемости.
Председатель нефтеюганской думы госпитализирован
- Спикера думы Нефтеюганска Николая Цыбулько госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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