13 января 2021
12 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 14 января. На пост мэра Сургута заявились 66 человек, спикер думы Нефтеюганска госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой может занять пост вице-губернатора Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На пост вице-губернатора претендуют два кандидата — названы все претенденты на кресло главы Сургута — спикер думы Нефтеюганска попал в больницу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 14 января — в обзоре URA.RU:

Обострилась борьба за кресло вице-губернатора

  • На пост вице-губернатора Югры, которую ранее занимал Геннадий Бухтин, претендуют глава Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат думы ХМАО Андрей Филатов. Такую версию URA.RU озвучил источник в региональном правительстве.

Раскрыты имена всех претендентов на пост главы Сургута

  • Конкурсная комиссия по выборам мэра Сургута назвала имена всех 66 кандидатов, которые претендуют на эту должность. Информация опубликована на сайте городской думы.
  • Одним из кандидатов на этот пост является директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Роман Богач. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. При подаче документов он не афишировал свою кандидатуру.
  • По мнению политологов, представители ЛДПР — депутат Тюменской облдумы Михаил Селюков и депутат думы Сургута Евгений Барсов — не рассчитывают занять кресло главы Сургута. Это было сделано для повышения своей узнаваемости.

Председатель нефтеюганской думы госпитализирован

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...