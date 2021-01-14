Массовая вакцинация в Челябинской области становится реальностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 15 января — 405-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 321-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 40 270, выздоровели 25 649 и скончались 1 446 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 495 816 (+24 763) случаев заражения. Вылечились 2 882 044 (+27 956) пациента — почти 82,5% от заболевших. Умерли 63 940 (+570) человек — 1,8% от заразившихся.

Область вернулась к рекордной цифре смертей

По данным на 14 января в Челябинской области зафиксировано 293 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Накануне врачи выявили 292 зараженных, а днем ранее 289. При этом смертность с 8-9 случаев в дни новогодних каникул вернулась к рекордному с начала пандемии показателю в 17 погибших за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии челябинцев перевалило за 40 тысяч человек.

Пожилых челябинцев начали прививать от коронавируса

В Челябинске и области 14 января стартовала вакцинация от коронавируса жителей старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Массовая вакцинация для всех желающих независимо от группы риска стартует с 1 февраля. В том числе она будет проходить на крупных предприятиях и в образовательных организациях. При этом используется вакцина «Спутник V»: для выработки длительного иммунитета потребуется сделать два укола с интервалом в 21 день. Если человек по каким-либо обстоятельствам не сможет прийти на повторную прививку в это время, то срок можно растянуть до 51 дня.

Разработчик «Спутника V» высказался о вакцинах конкурентов

Создание однокомпонентной вакцины от коронавируса в принципе возможно, заявил Александр Гинцбург — директор центра имени Гамалеи, где разработана вакцина «Спутник V». Проблема, по словам ученого, в том, что пока такие вакцины дают иммунитет примерно на полгода. «Спутник» же защищает от COVID примерно на два года.

Переболевшим и привитым от COVID ослабят карантин

В регионах России начали разрабатывать льготы для переболевших и привитых от коронавируса. Первым регионом, где ослабят ограничения, станет Москва. Как заявил мэр города Сергей Собянина, уже сейчас пенсионеры, сделавшие прививку и получившие сертификат, могут свободно передвигаться по городу — им автоматически разблокируют социальные карты льготного проезда. Сейчас власти разрабатывают систему льгот в учреждениях, организациях и городском транспорте для переболевших. Ранее власти Сахалина заявили, что разрешат привитым от коронавируса не носить маски.