Губернатор назвал главный вызов для ЯНАО в 2021 году

Дмитрий Артюхов напомнил об опасности глобального потепления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Изучение глобального потепления, которое угрожает безопасности городов и инфраструктуры ЯНАО, станет одним из важнейших вызовов в 2021 году. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов на Гайдаровском форуме в Москве, передает корреспондент URA.RU.

Глава Ямала принял участие в сессии, посвященной освоению Арктики. Рассуждая об актуальных проблемах региона, Артюхов отметил, что вопрос глобального потепления становится слишком острым. «То, что изменения [климата] быстрее всего происходят в Арктике, это уже известная истина. Как на это реагировать, какие технологии позволят нам обезопасить и наше гражданское строительство, и нефтегазовые проекты — это тоже вызов, над которым в этом году мы должны серьезно поработать», — пояснил губернатор.

Артюхов подчеркнул, что таяние вечной мерзлоты всерьез угрожает Ямалу: «Для нас это очень большой вызов, потому что у нас города стоят на мерзлоте. И мы видим, как меняется показание датчика за 10 лет». Отдельно глава ЯНАО указал на позитивную тенденцию, что правительство РФ совместно с учеными начинает погружаться в тему изменения климата.

Гайдаровский форум стартовал 14 января. В часовой дискуссии об освоении Арктики вместе с Артюховым участвовали глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и другие.

Ранее сотрудники «Научного центра изучения Арктики» доложили Артюхову об опасности глобального потепления. По их данным, в течение следующих лет просадки грунта на Ямале могут достичь 30 сантиметров. Это грозит разрушением городам и инфраструктурным проектам округа.