Мэрия Лабытнанги отремонтирует пострадавшие от мороза дома

Жители Лабытнанги жаловались на работу водоснабжения и канализации в сильные морозы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Администрация Лабытнанги возьмет на себя ремонт 250 домов, которые пострадали во время морозов. Об этом сообщает глава города Марина Трескова на своей странице во «ВКонтакте».

«По моему поручению специалистами управления ЖКХ составлена дорожная карта обследования многоквартирных домов Семи лиственниц. В списке порядка 250 адресов», — пишет Марина Трескова в своем блоге.

Жители этих домов жаловались на работу водоснабжения и канализации. Из-за сильных морозов промерзали трубы, что приводило к сбоям в работе сетей. Власти составили график проведения восстановительных работ в многоквартирных домах. Работами будут заниматься управляющие компании под контролем коммунальщиков. Планируется завершить ремонт к 1 марта.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Дмитрий Артюхов обратил внимание проблему промерзающих домов. Теперь коммунальщики должны отчитываться о проводимых работах с фото и видео.