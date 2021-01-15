15 января 2021
14 января 2021

В депо Магнитогорска загорелся трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
Очевидцы заметили, как от горящего трамвая поднимаются густые клубы дыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В трамвайном депо Магнитогорска произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Пожар в депо Магнитогорска произошел рано утром 16 января», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что информацией о пожаре владеют в региональном отделении МЧС РФ. Однако в пресс-службе ведомства на звонок URA.RU не ответили.

В городских социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен пожар. Очевидцы заметили, что от горящего трамвая поднимаются густые клубы дыма. Огонь охватил как минимум один трамвайный вагон. В региональном отделении МВД URA.RU сообщили, что пожар уже потушен.

Ранее в Челябинской области произошел крупный пожар в доме инфекциониста дорожной клинической больницы Ольги Новиковой. В декабре в Челябинске сгорело два маршрутных такси.

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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