Очевидцы заметили, как от горящего трамвая поднимаются густые клубы дыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В трамвайном депо Магнитогорска произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Пожар в депо Магнитогорска произошел рано утром 16 января», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что информацией о пожаре владеют в региональном отделении МЧС РФ. Однако в пресс-службе ведомства на звонок URA.RU не ответили.

В городских социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлен пожар. Очевидцы заметили, что от горящего трамвая поднимаются густые клубы дыма. Огонь охватил как минимум один трамвайный вагон. В региональном отделении МВД URA.RU сообщили, что пожар уже потушен.

Ранее в Челябинской области произошел крупный пожар в доме инфекциониста дорожной клинической больницы Ольги Новиковой. В декабре в Челябинске сгорело два маршрутных такси.

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»