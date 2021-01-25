Стала известна дата прощания с умершим свердловским депутатом

Коллеги называют Владимира Терешкова высочайшим профессионалом в сфере бюджета и финансов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с главой бюджетного комитета свердловского заксобрания Владимиром Терешковым, вероятнее всего, состоится в четверг, 28 января в Театре драмы, в 11.00 или 12.00. Об этом URA.RU сообщила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, подчеркнув, что все формальности в настоящее время еще не улажены — вопрос решается.

«Предварительно могу сказать, что прощание намечено на четверг. Но не все документы еще получены, кроме того, еще решается вопрос по участку на кладбище», — пояснила Людмила Бабушкина. Она отметила, что в заксобрании прошло оперативное совещание по вопросу организации прощания с умершим товарищем.

Владимир Терешков скончался в 5.00 26 января. В качестве причины смерти предварительно называют тромбоэмболию. Собеседники URA.RU в структурах областной власти предполагают, что к этому могли привести последствия перенесенного парламентарием коронавируса.

Владимир Терешков с 2004 года возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам Свердловской облдумы, а затем и Законодательного Собрания. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед городом Екатеринбургом», имеет ряд областных наград. Коллеги называют его высочайшим профессионалом в сфере бюджета и финансов, указывая на то, что областная власть понесла невосполнимую кадровую потерю.