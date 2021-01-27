«Ъ»: из-за эпидемии птичьего гриппа в РФ подорожали куриные яйца

Куриные яйца категории С2 у поставщиков в центральной России подорожали 27 января на 19%. По словам участников рынка, это связано с распространением птичьего гриппа в южных регионах.
«<…> самая дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня. <…> рост цен связан с распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны», — пишет «
В «Ленте» изданию информацию подтвердили. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» заявили, что сложностей с поставками яиц у них нет, но не исключили локальных сбоев.
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