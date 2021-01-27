27 января 2021

«Ъ»: из-за эпидемии птичьего гриппа в РФ подорожали куриные яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Сахар. Курган , яйца, полка магазинная, куриные яйца
Яйца категории С2 подорожали на 19% из-за вспышек птичьего гриппа в семи регионах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Куриные яйца категории С2 у поставщиков в центральной России подорожали 27 января на 19%. По словам участников рынка, это связано с распространением птичьего гриппа в южных регионах.

«<…> самая дешевая продукция категории С2 в центре страны у поставщиков 27 января стоила от 59,9 руб. за десять штук, что на 19% выше обычного уровня. <…> рост цен связан с распространением птичьего гриппа в первую очередь на юге страны», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на розничном рынке. С начала года птичий грипп был зафиксирован в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Астраханской, Самарской, Саратовской областях и Татарстане.

В «Ленте» изданию информацию подтвердили. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магните» заявили, что сложностей с поставками яиц у них нет, но не исключили локальных сбоев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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