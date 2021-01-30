Полиция просит разойтись участников акции Фото: URA.RU

Участники несанкционированной акции в поддержку блогера Алексея Навального начали митинг на площади у театра Драмы в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Силовики съезжаются к новой точке сбора. В это время колонна митингующих постепенно заполняет площадь. Полиция требует разойтись. Полиция дает на это 10 минут. ОМОН выстроился в плотное кольцо. Участники акции кричат: „Свободу политзаключенным“. Люди вышли не лед, идут в сторону „Динамо“», — уточнил журналист.

Депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев в беседе с корреспондентом URA.RU оценил численность участников акции в десять тысяч человек. При этом данные отличаются от официальной статистики властей. По предварительными данным ГУ МВД по Свердловской области, количество участников — до двух тысяч человек. При этом неделей ранее, на митинг-шествие 23 января, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти.

Штаб Навального в Екатеринбурге анонсировал начало новой протестной акции на 31 января. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого протест разогнал ОМОН. Люди вышли на лед Исети. после чего акция была завершена.

На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Митинг в центре Екатеринбурга Фото: URA.RU