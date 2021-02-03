В ХМАО задержаны физруки, на глазах у которых захлебнулся ребенок

На учителей Сургутской школы завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутской школе №31 задержали двух учителей физкультуры. По версии следственного комитета ХМАО по их вине ученик младших классов чуть не утонул в школьном бассейне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО.

«Двое педагогов физической культуры, во время урока с учениками 3 класса не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников. Допустили наступление общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью 9-летнего ребенка, который, не имея надлежащего опыта плавания, потерял сознание в результате заполнения органов дыхания водой», — объяснили в Следственном комитете.

В следкоме добавили, что расследование уголовного дела до сих пор продолжается. По статье 238 УК РФ ч.2 п.«в» учителям, помимо других санкций, грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО завели уголовное дело на руководство школы. Там десятилетний школьник чуть не утонул во время урока по плаванию.