Срыв выборов мэра Сургута вошел в ТОП-30 важнейших событий страны

По важности, событие обошло 22 темы января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Сургута

Срыв конкурса по выборам мэра Сургута, который произошел из-за нехватки реальных кандидатов, вошел во всероссийский рейтинг из тридцати важнейших событий января в региональной политике. Соответствующий отчет составили эксперты Фонда «Петербургская политика», перечислив и другие события в ХМАО, которые по мнению составителей рейтинга имеют негативный оттенок.

«Признание несостоявшимся конкурса на пост мэра Сургута, отклонение судом иска Евгения Барсова, который хотел обжаловать решение о снятии его кандидатуры на пост мэра Сургута, отставка директора департамента экономического развития — замгубернатора Николая Милькиса и уничтожение пожаром 2-этажного жилого дома в Нефтеюганске, где зарегистрированы 55 человек», — перечислили эксперты события в ХМАО, которые они посчитали негативными.

Новость о срыве выборов мэра Сургута составители рейтинга поставили на 8 место из 30. По важности, событие обошло аналогичное в Тамбове, ледяной дождь во Владивостоке, заявление якутского шамана Александра Габышева о новом походе на Москву и новость о кончине замгубернатора ХМАО Геннадия Бухтина. Важнейшими же событиями в регионах эксперты назвали тему протестов, вакцинации и послабления карантинов. «Ключевыми темами января в жизни регионов были внезапный всплеск протестов, снятие ряда ограничительных карантинных мер и попытка запуска массовой вакцинации против коронавируса», — прокомментировали итоги января эксперты.

Ранее URA.RU писало, что первая попытка выбрать мэра Сургута сорвалась. Комиссия не смогла выбрать минимальное количество кандидатов из 60 претендентов. В финал конкурса прошел лишь один человек, а выбирать из одного кандидата запрещает закон.