Суд Екатеринбурга признал ершик и трусы агитацией на шествии

По мнению Александра Лобова, в законах нет запрета носить с собой ершик или трусы на швабре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Верх-Исетский суд Екатеринбурга 9 февраля назначил Александру Лобову 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Полиция задержала Лобова, который вышел 31 января на шествие с туалетным ершиком, шваброй и синими трусами, и составила протокол. Рассмотрение дела транслировалось на странице Верх-Исетского суда в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лобов не признал своей вины за участие в несогласованном мероприятии (ч. 5, ст. 20.2 КоАП РФ). «Для чего вы 31 января явились на улицу Ленина, 1 (Дворец Молодежи) с данным агитационным материалом в виде ершика, на котором находились мужские трусы?» — спросила судья Екатерина Гейгер.

Активист пояснил, что не считает эти вещи агитационным материалом. «Я поддерживаю те требования, которые заявлялись на данном мероприятии, и поэтому я туда пришел — за освобождение Алексея Навального, политзаключенных и прекращение репрессий в отношении политических активистов», — ответил Лобов. Также екатеринбуржец пояснил, что в законах он не увидел запрета носить с собой [туалетный] ершик, палку от швабры и трусы, «даже если они соединены».

Защитник Лобова Дарья Беляева суду пояснила, что в рапортах полиции есть противоречия. По их мнению, Лобов продолжил «активное участие» в несанкционированном мероприятии после их замечания. Хотя его задержали практически в самом начале акции. «Есть ряд неточностей, которые надо установить, поэтому пока невозможно объективно судить человека» — отметила Беляева.

Второй защитник Артур Хазиев просил вызывать для пояснений полицейских, составлявших рапорты, но судья отказала. «Лобова признать виновным <…> и назначить административное наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов» — озвучила решение судья Гейгер. Она также отметила, что за уклонение от работ грозит штрафом от 150 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.

Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Екатеринбурге 23 и 31 января. В первую акцию было задержано больше 20 человек, во вторую — более 80.