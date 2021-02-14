Экс-президент Украины: Россия хочет отобрать Донбасс

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Добровольцы Донбасса в парке Маяковского. Екатеринбург, новороссия
По мнению Леонида Кравчука, Россия планирует интегрировать Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Россия планирует присоединить Донбасс. Об этом заявил первый президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России», — заявил Кравчук в интервью украинскому агентству «Обозреватель». Кроме того, собеседник агентства убежден, что Москва не заинтересована в создании в ДНР и ЛНР местного самоуправления.

Ранее Кравчук в разговоре с «Национальной службой новостей» обвинил Россию в том, что она тормозит урегулирование ситуации в Донбассе. По его мнению, Москва постоянно выдвигает свои требования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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