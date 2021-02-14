14 февраля 2021
13 февраля 2021
12 февраля 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 15 февраля. МВД будут реформировать, в протестном городе захватили газету

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Акция Навального с фонариками, 14.02.2021, г. Пермь, акция с фонариками, акция навального
В Перми прошла акция в поддержку Алексея Навального Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Новый глава МВД проведет кадровую реформу — в Перми прошла несогласованная акция — сын бывшего вице-мэра Перми займет важную должность — в Александровске захватили местную газету. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Краевое МВД будут реформировать

  • Начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов будет реформировать управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В Перми прошла акция в поддержку Навального

Сын экс-заместителя мэра Перми займет новую должность

Редакцию александровской газеты захватили сотрудники мэрии

  • В Александровске, где больше года тянется политический кризис, произошел захват редакции газеты «Боевой путь». И. о. редактора Ирину Атепаеву выгнали из кабинета верстки и заставили верстальщицу убрать часть официальных текстов со страниц газеты. Захват осуществили заведующая отделом экономического развития мэрии Татьяна Филинкова и экс-глава города и бывший редактор издания Владимир Петров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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