В Перми прошла акция в поддержку Алексея Навального
Новый глава МВД проведет кадровую реформу — в Перми прошла несогласованная акция — сын бывшего вице-мэра Перми займет важную должность — в Александровске захватили местную газету. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
Краевое МВД будут реформировать
- Начальник регионального ГУ МВД Александр Щеглов будет реформировать управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
В Перми прошла акция в поддержку Навального
- В Перми 14 февраля состоялась акция в поддержку Алексея Навального. Корреспондент URA.RU пообщался с горожанами, которые вышли в 20:00 с фонариками на улицы города;
- ранее было объявлено, что сотрудники правоохранительных органов, 14 февраля будут работать в плановом режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД края.
Сын экс-заместителя мэра Перми займет новую должность
- Сын бывшего вице-мэра Перми, депутат городской думы Михаил Бесфамильный назначен на пост заместителя председателя нового комитета по строительству при региональной торгово-промышленной палате.
Редакцию александровской газеты захватили сотрудники мэрии
- В Александровске, где больше года тянется политический кризис, произошел захват редакции газеты «Боевой путь». И. о. редактора Ирину Атепаеву выгнали из кабинета верстки и заставили верстальщицу убрать часть официальных текстов со страниц газеты. Захват осуществили заведующая отделом экономического развития мэрии Татьяна Филинкова и экс-глава города и бывший редактор издания Владимир Петров.
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