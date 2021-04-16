Человек Комаровой в Совете Федерации прибавил в доходах

Эдуард Исаков представляет в СФ окружное правительство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Член Совета Федерации от правительства ХМАО Эдуард Исаков в прошлом году заработал 5,6 млн рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Сведения о доходах членов СФ размещены на сайте государственного органа.

Исаков, судя по документам, владеет тремя земельными участками и двумя домами. Также у него есть мотоцикл BMW F850GS. На правах пользования у сенатора еще один земельный участок, дом и две квартиры. Жена Исакова за 2020 год заработала 775 тысяч рублей.

Куда большие доходы у сенатора Совета Федерации, представляющего думу ХМАО. Юрий Важенин в 2020 году заработал 51,5 млн рублей. Это больше, чем годом ранее, когда сумма его доходов, судя по документам, была 45 млн 672 тысячи рублей. У Важенина в личном владении почти 84 гектара земли, на которых он может строить недвижимость. Но в документах нет недвижимости большой площади. Судя по декларации, у Важенина есть только дом, площадью 708 квадратных метров, квартира, гараж и несколько единиц транспортных средств.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Государственной Думы Павел Завальный, Евгений Марков и Александр Сидоров по итогам декларационной кампании 2020 года стали беднее. Зато Татьяна Гоголева, член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, прибавила в доходах.