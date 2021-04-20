Журналисты поддержали предложения URA.RU о работе СМИ на митингах

Валерий Фадеев продолжает собирать предложения от СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предложения URA.RU о новых правилах для журналистов во время работы на митингах поддержали коллеги в других регионах. Об этом агентству сообщил глава Совета по правам человека РФ Валерий Фадеев, курирующий эту работу.

Ранее шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил правоохранителям обучать журналистов безопасной работе на митингах и выдавать им специальный сертификат, который был бы своеобразной «страховкой безопасности». Эти предложения он высказал во время заседания в уральском полпредстве с участием главы Совета по правам человека РФ Валерия Фадеева.

«Фадеев заявил, что предложения, подобные тем, что были озвучены мною, прозвучали во время обсуждения с коллегами в других регионах», — рассказал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. Он уточнил, что, по словам Фадеева, сбор предложений продолжается, окончательный документ будет сформирован в мае после публичного обсуждения на площадке СПЧ.

По сообщению полномочного представительства в Приволжском округе, обсуждение новых правил для СМИ прошло в Нижнем Новгороде 20 апреля. В ходе обсуждения прозвучало предложение проводить обучение для журналистов с участием силовиков. «Сегодня крайне важно организовать системную разъяснительную работу с правоохранительными органами о тех правах, которыми обладают журналисты при освещении публичных акций, чтобы в дальнейшем избежать различных инцидентов, и все могли выполнить свой долг максимально эффективно», — приводится на сайте полпредства ПФО мнение председателя Союза журналистов Нижегородской области Ольги Носковой.