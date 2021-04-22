Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Врачи опубликовали обращение к блогеру в Twitter, однако затем его удалили Фото:
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Дело Алексея Навального

Лечащие врачи блогера Алексея Навального призвали его прекратить голодовку. Их обращение было опубликовано в Twitter, однако в дальнейшем удалено.

«Курирующие Навального врачи, в том числе Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение, в котором призвали его прекратить голодовку», — сообщает РИА «Новости». На момент публикации этого текста, обращение было удалено.

Помимо призыва Навальному, врачи сообщили, что 20 апреля он был доставлен в гражданскую больницу во Владимире. Там блогера осмотрел главный невролог региона.

Отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области Алексей навальный объявил голодовку 31 марта. Поводом для отказа пищи стала жалоба осужденного на то, что его якобы не лечат врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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