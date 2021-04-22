Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

Лечащие врачи блогера Алексея Навального призвали его прекратить голодовку. Их обращение было опубликовано в Twitter, однако в дальнейшем удалено.
«Курирующие Навального врачи, в том числе Анастасия Васильева, опубликовали в Twitter обращение, в котором призвали его прекратить голодовку», — сообщает РИА «Новости». На момент публикации этого текста, обращение было удалено.
Помимо призыва Навальному, врачи сообщили, что 20 апреля он был доставлен в гражданскую больницу во Владимире. Там блогера осмотрел главный невролог региона.
Отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области Алексей навальный объявил голодовку 31 марта. Поводом для отказа пищи стала жалоба осужденного на то, что его якобы не лечат врачи.
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