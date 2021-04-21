21 апреля 2021
20 апреля 2021

Новый митрополит проведет первую службу в Челябинске

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Пресс-конференция по крестному ходу в Царские дни. Екатеринбург, протоиерей кульберг алексий
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет первую службу в Челябинске Фото:

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет первую службу в Челябинске 24 апреля. Об этом URA.RU сообщили в челябинской епархии.

«24 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Божественную литургию. Она станет первым богослужением нового архиерея на Челябинской Земле. Литургия начнется в 9 часов утра», — уточнили URA.RU в челябинской епархии.

Мероприятие пройдет в канун церковного праздника — входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), намеченного в этом году на 25 апреля. Затем православных ждет Страстная Седьмица и Пасха.

До перевода в Челябинск Алексий был епископом Нижнетагильским и Невьянским. Решением Священного Синода от 15 апреля был назначен главой Челябинской митрополии. 20 апреля в Свято-Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Кирилл возвел его в сан митрополита. В Челябинск он прибудет накануне первой службы. Руководивший епархией стал главой Кубанской митрополии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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