В Перми предложили переименовать районы города

Молодежь ЛДПР предложила переименовать два района Перми к юбилею города Фото: Василий Заболотных © URA.RU

В Перми предложили переименовать два района к юбилею города — Дзержинский и Ленинский. Инициатива принадлежит молодежной организации ЛДПР Пермского края, по мнению которой, необходимо увековечить имена выдающихся личностей — Строганова и Дягилева. Об этом организация сообщила на своей странице во «Вконтакте».

«Молодежная организация ЛДПР предлагает восстановить историческую справедливость и в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми увековечить в городской топонимике имена выдающихся жителей нашего города […]. Предлагаем провести голосование по преобразованию названий районов города. Дзержинский район переименовать в Строгановский, а Ленинский — в Дягилевский», — говорится в сообщении.

По мнению сторонников ЛДПР, смена топонимических названий районов позволит «восстановить историческую справедливость». Голосование предлагается проводить на портале «Управляем вместе». Кого именно из династии Строгановых предлагается увековечить — не уточняется. Сергей Дягилев — русский художественный и театральный деятель, именем которого назван международный фестиваль, ежегодно проводимый в Перми.

Ранее избавиться от советских названий районов Перми к 300-летию города предложила руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Она высказала предположение, что это позволило бы более эффективно управлять городом.