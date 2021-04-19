Компьютерный сбой произошел из-за установки отечественного программного обеспечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Свердловской области жалуются на сбои в работе компьютеров. Это произошло после того, как департамент информатизации и связи провел работы по внедрению отечественного программного обеспечения.

«Департамент информатизации и связи области проводил работы по внедрению отечественного программного обеспечения информационной безопасности по требованиям федерального законодательства ФСБ и ФСТЭК — была приобретена система UserGate. Вот уже несколько дней аппарат не может работать нормально — весь доступ в интернет валится по несколько раз на дню, дико тормозит, обычные сайты открываются в разы медленнее», — сообщил инсайдер. По его данным, на установку новой системы потратили серьезную сумму.

В департаменте информационной политики пообещали уточнить информацию о стоимости програмного обеспечения. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URА.RU сообщало, что в Екатеринбурге были сбои при записи на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. Также сообщалось, что после объединения горздрава Екатеринбурга и регионального минздрава, не работает единая база данных медучреждений.