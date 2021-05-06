Тюменский мясокомбинат подаст в суд на федеральных чиновников

Компания готова судиться, так как не признает ни одно из предъявленных нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мясокомбинат ООО «Согласие» подаст иск к тюменскому управлению Россельхознадзора, так как не согласен с результатами проверки ведомства. Об этом URA.RU рассказал главный ветеринарный врач предприятия Юрий Павлов. Ранее сообщалось, что в продукции комбината нашли сальмонеллу.

«С предъявленными нарушениями мы не согласны в полном объеме. Предписание, выданное Россельхознадзором Тюменской области, будет оспорено в судебном порядке», — рассказал URA.RU главный ветеринарный врач ООО «Согласие» Юрий Павлов.

Ранее агентство писало, что проверка Россельхознадзора выявила на мясокомбинате массу нарушений. К примеру, бактерии сальмонеллы в продукции.

Как пояснил Павлов, на предприятии соблюдают все ветеринарные и санитарные нормы. Дважды в месяц специалисты исследуют пробы готовой и сырой продукции, и за последние семь лет сальмонеллез не был выявлен ни разу. Есть и документы, которые это подтверждают.

В управлении Россельхознадзора по Тюменской области рассказали, что готовы к разбирательству. «В рамках законодательства предприятие имеет право оспорить решение управления. Однако, как показывает практика, судебные решения принимаются в пользу ведомства. Так, за 2020 год из 54 рассмотренных дел 52 были выиграны», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления.