Спасатели: когда дачи ХМАО начнет топить

При уровне воды в 905 см начнется подтопление дачных участков в Нижневартовске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дачи в районе Нижневартовска столкнутся с подтоплением, когда уровень воды в реке Обь достигнет 900-920 сантиметров. Сейчас река Обь поднялась до отметки 705. Об этом URA.RU рассказал директор «Управления по делам ГО и ЧС» Нижневартовска Вадим Татаренков.

«При уровне 9-9,20 метров начнется подтапливание огородов на некоторых участках и дорог. На сегодняшний день мы получили прогноз, что вода в реке Обь дойдет до отметки в 840-920 сантиметров», — сказал Татаренков, подчеркнув, что до самого Нижневартовска вода не дойдет. Согласно карте «Управления ГО и ЧС», при уровне воды в 905 сантиметров начнет топить участки в нескольких СОНТах.

Березка-1;

Ремонтник-87;

Сияние Севера;

Ветераны;

Успех;

Взлет.

В 2020 году уровень воды прогнозировался на отметках в 860-940 сантиметров, однако она достигла отметки в 918 сантиметров, напомнил Татаренков. «Мы ежедневно мониторим ситуацию с уровнем воды, встречаемся с председателями и жителями дачных кооперативов. Держим на контроле ситуацию», — добавил руководитель ведомства.

Ранее URA.RU писало, что Сургут и Нижневартовск, по прогнозам спасателей, этой весной могут оказаться затопленными. Помимо крупнейших городов региона в зоне риска находятся еще несколько населенных пунктов.