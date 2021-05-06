Спасатели: когда дачи ХМАО начнет топить

Дачи в районе Нижневартовска столкнутся с подтоплением, когда уровень воды в реке Обь достигнет 900-920 сантиметров. Сейчас река Обь поднялась до отметки 705. Об этом URA.RU рассказал директор «Управления по делам ГО и ЧС» Нижневартовска Вадим Татаренков.
«При уровне 9-9,20 метров начнется подтапливание огородов на некоторых участках и дорог. На сегодняшний день мы получили прогноз, что вода в реке Обь дойдет до отметки в 840-920 сантиметров», — сказал Татаренков, подчеркнув, что до самого Нижневартовска вода не дойдет. Согласно карте «Управления ГО и ЧС», при уровне воды в 905 сантиметров начнет топить участки в нескольких СОНТах.
- Березка-1;
- Ремонтник-87;
- Сияние Севера;
- Ветераны;
- Успех;
- Взлет.
В 2020 году уровень воды прогнозировался на отметках в 860-940 сантиметров, однако она достигла отметки в 918 сантиметров, напомнил Татаренков. «Мы ежедневно мониторим ситуацию с уровнем воды, встречаемся с председателями и жителями дачных кооперативов. Держим на контроле ситуацию», — добавил руководитель ведомства.
Ранее URA.RU писало, что Сургут и Нижневартовск, по прогнозам спасателей, этой весной могут оказаться затопленными. Помимо крупнейших городов региона в зоне риска находятся еще несколько населенных пунктов.
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