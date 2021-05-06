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Спасатели: когда дачи ХМАО начнет топить

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., мусор, снег, потоп, забор, весна
При уровне воды в 905 см начнется подтопление дачных участков в Нижневартовске Фото:

Дачи в районе Нижневартовска столкнутся с подтоплением, когда уровень воды в реке Обь достигнет 900-920 сантиметров. Сейчас река Обь поднялась до отметки 705. Об этом URA.RU рассказал директор «Управления по делам ГО и ЧС» Нижневартовска Вадим Татаренков.

«При уровне 9-9,20 метров начнется подтапливание огородов на некоторых участках и дорог. На сегодняшний день мы получили прогноз, что вода в реке Обь дойдет до отметки в 840-920 сантиметров», — сказал Татаренков, подчеркнув, что до самого Нижневартовска вода не дойдет. Согласно карте «Управления ГО и ЧС», при уровне воды в 905 сантиметров начнет топить участки в нескольких СОНТах.

  • Березка-1;
  • Ремонтник-87;
  • Сияние Севера;
  • Ветераны;
  • Успех;
  • Взлет.

В 2020 году уровень воды прогнозировался на отметках в 860-940 сантиметров, однако она достигла отметки в 918 сантиметров, напомнил Татаренков. «Мы ежедневно мониторим ситуацию с уровнем воды, встречаемся с председателями и жителями дачных кооперативов. Держим на контроле ситуацию», — добавил руководитель ведомства.

Ранее URA.RU писало, что Сургут и Нижневартовск, по прогнозам спасателей, этой весной могут оказаться затопленными. Помимо крупнейших городов региона в зоне риска находятся еще несколько населенных пунктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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