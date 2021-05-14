Юрист рассказал, что запрещено строить на дачах

Прежде чем начать что-то строить на даче, владельцу стоит узнать статус своего участка и выяснить ограничения для построек. О них журналистам рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Если земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, то на нем нельзя возводить капитальные постройки», — пишет «Прайм», ссылаясь на слова эксперта. Капитальные здания предполагают наличие фундамента. Без него можно строить что угодно: садовый домик, баню, сарай и так далее.
Если у земли статус «садовый участок», то там можно возводить здания на фундаменте и высотой до трех этажей. Также юрист посоветовал внимательно отнестись к расположению дома на участке. Если он будет, к примеру, солнечный свет соседям или создаст другие неудобства, конфликт может довести до суда.
Подписывайтесь на URA.RU в