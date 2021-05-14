14 мая 2021

Юрист рассказал, что запрещено строить на дачах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, огород, дача, дачный участок, теплица, грядки, парник
Юрист рассказал, какие здания можно строить на приусадебных участках разного назначения. Фото:

Прежде чем начать что-то строить на даче, владельцу стоит узнать статус своего участка и выяснить ограничения для построек. О них журналистам рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, то на нем нельзя возводить капитальные постройки», — пишет «Прайм», ссылаясь на слова эксперта. Капитальные здания предполагают наличие фундамента. Без него можно строить что угодно: садовый домик, баню, сарай и так далее.

Если у земли статус «садовый участок», то там можно возводить здания на фундаменте и высотой до трех этажей. Также юрист посоветовал внимательно отнестись к расположению дома на участке. Если он будет, к примеру, солнечный свет соседям или создаст другие неудобства, конфликт может довести до суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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