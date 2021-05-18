18 мая 2021
17 мая 2021

Судья Пермского краевого суда по доходам опередила руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Судьи Пермского краевого суда раскрыли свои доходы за 2020 год Фото:

Судьи Пермского краевого суда отчитались о доходах за 2020 год. Самой богатой судьей оказалась Валентина Суднева, занимающая также пост председателя судебной коллегии. Ее начальник — врио председателя суда Наталья Киселева, заработала меньше. Информация размещена на сайте суда.

За год Суднева увеличила свой доход более, чем вдвое — с 4 млн. рублей до 8,6 млн. рублей. Ей также принадлежит квартира (на праве общедолевой собственности с ребенком) и автомобиль lexus RX 300 (в 2019 году — Toyota Highlander).

Доход исполняющей обязанности председателя суда Натальи Киселевой за год практически не изменился, и составил 4,4 млн. рублей (в 2019 году — 4,3 млн. рублей). У Киселевой в собственности имеется земельный участок, нежилой дом, квартира и машиноместо. Ей также принадлежит автомобиль Range Rover Evogue.

Кресло председателя Пермского краевого суда почти два года остается вакантным. Прежний руководитель Владимир Вельянинов покинул эту должность по собственному желанию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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