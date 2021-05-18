Судья Пермского краевого суда по доходам опередила руководителя

Судьи Пермского краевого суда раскрыли свои доходы за 2020 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судьи Пермского краевого суда отчитались о доходах за 2020 год. Самой богатой судьей оказалась Валентина Суднева, занимающая также пост председателя судебной коллегии. Ее начальник — врио председателя суда Наталья Киселева, заработала меньше. Информация размещена на сайте суда.

За год Суднева увеличила свой доход более, чем вдвое — с 4 млн. рублей до 8,6 млн. рублей. Ей также принадлежит квартира (на праве общедолевой собственности с ребенком) и автомобиль lexus RX 300 (в 2019 году — Toyota Highlander).

Доход исполняющей обязанности председателя суда Натальи Киселевой за год практически не изменился, и составил 4,4 млн. рублей (в 2019 году — 4,3 млн. рублей). У Киселевой в собственности имеется земельный участок, нежилой дом, квартира и машиноместо. Ей также принадлежит автомобиль Range Rover Evogue.

Кресло председателя Пермского краевого суда почти два года остается вакантным. Прежний руководитель Владимир Вельянинов покинул эту должность по собственному желанию.