19 мая 2021

Грузия готовится открыть сухопутные границы для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, сувениры, сувенирная лавка, уличная торговля, грузинский флаг
Летом Грузия откроет сухопутные границы. Фото:

Для стимулирования туристического трафика Грузия готовится открыть и сухопутные границы, вслед за воздушными. Об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

Открытие сухопутных границ, над которым мы работаем, будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, и думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы так же, как мы открыли воздушные», — цитирует ее Sputnik Грузия. Издание отмечает, что эта мера позволит исправить ситуацию в туристической индустрии. Без работы во время пандемии остались около 150 грузинских граждан в отрасли.

Ранее власти Грузии ужесточали карантинные меры в стране. Так, с третьего по 12 мая в городах было остановлено движение общественного транспорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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