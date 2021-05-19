Грузия готовится открыть сухопутные границы для туристов

Для стимулирования туристического трафика Грузия готовится открыть и сухопутные границы, вслед за воздушными. Об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
Открытие сухопутных границ, над которым мы работаем, будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран, и думаю, к летнему сезону мы сможем безопасно открыть сухопутные границы так же, как мы открыли воздушные», — цитирует ее Sputnik Грузия. Издание отмечает, что эта мера позволит исправить ситуацию в туристической индустрии. Без работы во время пандемии остались около 150 грузинских граждан в отрасли.
Ранее власти Грузии ужесточали карантинные меры в стране. Так, с третьего по 12 мая в городах было остановлено движение общественного транспорта.
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