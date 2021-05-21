21 мая 2021

В Удмуртии на пожаре погибли шесть человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, пламя, огонь, огнеборец
Причиной пожара могла стать неосторожность Фото:

В Удмуртии произошел пожар, в результате которого погибло шестеро местных жителей. Возбуждено уголовное дело. Об это сообщает Следственный комитет России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, пожар произошел в жилом доме в селе Нылга Увинского района поздним вечером 21 мая. «На месте обнаружены тела шести человек, предположительно членов проживавшей там семьи: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 года», — сообщается на сайте СК РФ. На место происшествия выехали следователи СК.

По предварительной информации, семья была неблагополучной. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют. Звонок о пожаре, уточнили в МЧС, поступил в 23.50 (22.50 по московскому времени), сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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