23 мая 2021
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21 мая 2021

Экс-министр возвращается в свердловский минфин

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Галиной Кулаченко. Екатеринбург , кулаченко галина
Галина Кулаченко возглавит общественный совет при минфине Фото:

Бывший министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в областной минфин. Как сообщили URA.RU в министерстве, она возглавит общественный совет при ведомстве.

«Члены Общественного совета при министерстве финансов Свердловской области 21 мая 2021 обсудили ряд вопросов по формированию бюджета. Также на заседании избран председатель этого органа. На этот пост единогласно избрана Галина Кулаченко», — рассказали в минфине.

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«У нас собрался очень сильный состав Общественного совета и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу областного Минфина», — прокомментировала Кулаченко. Ранее URA.RU сообщало о ее выходе на пенсию. Также источники агентства утверждали, что деятельностью экс-министра в сфере заключения госконтрактов интересовались силовики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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