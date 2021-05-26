В Госдуме предложили альтернативу вагонам-ресторанам

В Госдуме предложили вместо вагонов-ресторанов наладить в поездах систему бортового питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бортовое питание на всех маршрутах, в том числе составных, могло бы стать хорошей альтернативой вагонам-ресторанам. Об этом в беседе с URA.RU заявил член комитет по транспорту и строительству Госдумы (фракция «Единая Россия») Александр Васильев.

«Лично я ехал два года назад на поезде (не фирменный, из составных вагонов, часто их формируют в курортные периоды, на маршруты в Сочи или Крым — прим. URA.RU), без вагона-ресторана, и не было никакой еды вообще. И чтобы накормить семью, нужно было на какой-то станции, пока была 30-минутная остановка, сбегать в магазин и купить „Дошираки“. Это небезопасно с точки зрения пищевой. Поэтому бортовое питание — это правильное решение», — подчеркнул Васильев.

При этом спикер высказал опасение, смогут ли в РЖД организовать такое питание на длительных составных маршрутах. «Будет ли бортовое питание на таких поездах без вагонов-ресторанов? И сколько это будет стоить? Такой немаловажный вопрос, который будет беспокоить людей», — отметил Васильев. Депутат Госдумы добавил, что сейчас система бортового питания работает в некоторых поездах, в купе.

Ранее в РЖД (компания «Российские железные дороги») заявили о планах — отказаться от вагонов-ресторанов (оставить только в фирменных и туристических поездах). Так как такая услуга воспринимается россиянами как нечто дорогостоящее.