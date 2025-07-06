В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал глава региона в социальных сетях. Он предупредил, что из-за этого в области могут наблюдаться проблемы с интернетом.
Кроме того, в ночь на 6 июля в Новороссийске был объявлен сигнал «Внимание всем» из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК), именно ими в 2023 году ВСУ пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
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