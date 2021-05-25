25 мая 2021

В экономблоке челябинского правительства готовится отставка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-инкубатор Курган, юсупов артур
Артур Юсупов меняет работу Фото:

Директор фонда развития и поддержки предпринимательства Челябинской области, подведомственного минэкономразвития региона Артур Юсупов с 1 июня уходит в отставку и переезжает в Москву. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе министерства.

«Сейчас на федеральном уровне формируется профессиональное сообщество — Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес». По решению членов этой структуры ее руководителем избран Артур Юсупов, — завили URA.RU в пресс-службе министерства. — Проект требует большой вовлечённости, поскольку это работа уже не в рамках одного региона, а в масштабах всей страны. Именно поэтому Юсупов принял решение покинуть пост в Челябинской области и начать работу уже на федеральном уровне.

Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» зарегистрирована в Москве в октябре 2020 года и ее директором уже числится Юсупов. Учредителями ассоциации являются челябинский фонд развития и поддержки предпринимательства и аналогичные фонды в Калининградской области и Алтайском крае.

Юсупов помимо того, что руководит фондом развития и поддержки предпринимательства Челябинской области, также возглавляет центр «Мой бизнес», созданный при министерстве, который раньше назывался «Территория бизнеса». В экономблоке правительства области он работает с 2016 года. До этого он руководил бизнес-инкубатором в Курганской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...