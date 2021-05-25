В экономблоке челябинского правительства готовится отставка

Артур Юсупов меняет работу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор фонда развития и поддержки предпринимательства Челябинской области, подведомственного минэкономразвития региона Артур Юсупов с 1 июня уходит в отставку и переезжает в Москву. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе министерства.

«Сейчас на федеральном уровне формируется профессиональное сообщество — Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес». По решению членов этой структуры ее руководителем избран Артур Юсупов, — завили URA.RU в пресс-службе министерства. — Проект требует большой вовлечённости, поскольку это работа уже не в рамках одного региона, а в масштабах всей страны. Именно поэтому Юсупов принял решение покинуть пост в Челябинской области и начать работу уже на федеральном уровне.

Ассоциация институтов развития предпринимательства «Мой бизнес» зарегистрирована в Москве в октябре 2020 года и ее директором уже числится Юсупов. Учредителями ассоциации являются челябинский фонд развития и поддержки предпринимательства и аналогичные фонды в Калининградской области и Алтайском крае.

Юсупов помимо того, что руководит фондом развития и поддержки предпринимательства Челябинской области, также возглавляет центр «Мой бизнес», созданный при министерстве, который раньше назывался «Территория бизнеса». В экономблоке правительства области он работает с 2016 года. До этого он руководил бизнес-инкубатором в Курганской области.