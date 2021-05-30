ФАС РФ создает новую систему слежения за бизнесом

Система «Антикартель» будет автоматически выявлять картельные сговоры на рынках Фото: Анна Майорова © URA.RU

К 2023 году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель», которая будет выявлять картельные сговоры на рынках. Это указано в плане цифровой трансформации ФАС, который размещен на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).

«АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Кроме того, программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — рассказали « Коммерсанту » в ФАС. В системе будут использоваться технологии больших данных и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики начали масштабную (охвачено 56 регионов) проверку сети магазинов «Магнит» на предмет картельного сговора с другими ретейл-сетями. Поводом стал анализ ценовой политики «Магнита» на социально значимые товары во время пандемии, пишет RT.