ФАС РФ создает новую систему слежения за бизнесом

К 2023 году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель», которая будет выявлять картельные сговоры на рынках. Это указано в плане цифровой трансформации ФАС, который размещен на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).
«АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Кроме того, программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — рассказали «
Ранее сообщалось, что антимонопольщики начали масштабную (охвачено 56 регионов) проверку сети магазинов «Магнит» на предмет картельного сговора с другими ретейл-сетями. Поводом стал анализ ценовой политики «Магнита» на социально значимые товары во время пандемии, пишет RT.
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