30 мая 2021

ФАС РФ создает новую систему слежения за бизнесом

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Система «Антикартель» будет автоматически выявлять картельные сговоры на рынках Фото:

К 2023 году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует запустить аналитическую информационную систему (АИС) «Антикартель», которая будет выявлять картельные сговоры на рынках. Это указано в плане цифровой трансформации ФАС, который размещен на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ).

«АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Кроме того, программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — рассказали «Коммерсанту» в ФАС. В системе будут использоваться технологии больших данных и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики начали масштабную (охвачено 56 регионов) проверку сети магазинов «Магнит» на предмет картельного сговора с другими ретейл-сетями. Поводом стал анализ ценовой политики «Магнита» на социально значимые товары во время пандемии, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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