Глава Сургута засекретил свои доходы за 2020 год

Глава Сургута Андрей Филатов решил не публичить налоговую декларацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Сургута Андрей Филатов публично не раскрыл данные о доходах за 2020 год. Его налоговая декларация не была размещена на сайте мэрии до конца мая, как это сделали другие главы югорских муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Сургута.

«Другие главы югорских городов и районов уже раскрыли свои данные. Это нужно было сделать муниципальным служащим до конца мая. А на сайте администрации Сургута отчета [главы города Андрея] Филатова так и не появилось. Нет декларации о его доходах за 2020 год и среди депутатского корпуса думы ХМАО», — прокомментировал инсайдер.

В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута журналисту URA.RU заявили, что поскольку Филатов вступил в должность главы города в 2021 году, то размещение сведений о доходах за 2020 год на сайте городской администрации не требуется. «Обязанность по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города на себя и членов своей семьи, как лица замещающего муниципальную должность, в соответствии с действующим законодательством возникнет по итогам отчетного периода 2021 года в 2022 году», — прокомментировали в городской администрации.

В информационно-аналитическом управлении думы ХМАО корреспонденту агентства заявили, что сведения о доходах Филатова за 2020 год не были указаны в общем списке народных избранников, поскольку он к старту декларационной кампании уже сложил с себя депутатские полномочия. На сайте окружного парламента есть сведениях о его доходах за 2019 год. Согласно этим данным, Филатов в 2019 году заработал чуть больше 11 млн рублей. У него в собственности имелся жилой дом, четыре земельных участка и несколько нежилых помещений.