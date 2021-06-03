Соперники ЕР из трех регионов соберутся в Челябинске

Успешный политический дебют Степана Фирстова (слева) на выборах в заксобрание высоко оценило руководство РПП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское региональное отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС) ждет визита соратников из Курганской и Оренбургской областей. Как сообщил URA.RU лидер отделения, депутат ЗСО Степан Фирстов, общая встреча будет приурочена ко Дню медика. Планируется обсудить вопросы здравоохранения и выборы в Госдуму, в которых будет участвовать партия.

«У нас ко Дню медика (20 июня — ред.) состоится своя конференция по подготовке списков кандидатов. На ней мы ждем и соратников из Кургана и Оренбурга, которые уже проведут свои конференции. Все вместе обсудим списки кандидатов. Пока лишь могу сказать, что все они будут врачами, — пояснил URA.RU Фирстов. — А утвердить кандидатов должен съезд в Москве 29 июня». Также он добавил, что «пенсионеры» намерены выдвинуть кандидатов по всем одномандатным округам.

Ранее стало известно, что избирательный список РППС решено сделать объединенным для Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. По информации URA.RU, возглавит его Фирстов — депутат заксобрания области, руководитель специализирующейся по травматологии-ортопедии клиники «Эф Эм Си». Он также собирается баллотироваться в Златоустовском одномандатном округе.

Выборы в заксобрание Челябинской области, прошедшие осенью 2020 года, вывели местное отделение РПП в число перспективных политических игроков — «пенсионеры» получили сразу два мандата. Теперь этот потенциал руководство партии намерено реализовать на выборах в российский парламент.