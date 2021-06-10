10 июня 2021

Руцкой раскрыл число погибших при штурме Белого дома. «Баржей трупы вывозили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф, набережная тараса шевченко
Официальные источники занизили статистику жертв протестов 1993 года Фото:

Число погибших при штурме здания Верховного Совета РФ в 1993 году достигало не 150 человек, как сообщали тогда официальные источники, — их было в 10 раз больше. Об этом рассказал первый вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой.

«У здания Верховного Совета погибло не 150, а более полутора тысяч человек. Потом ночью баржей вывозили трупы по Москве-реке», — сообщил он в интервью «Ленте.ру». Он также отметил, что при обстреле здания применялись кумулятивные снаряды (прошивают преграду и взрываются внутри).

Политический конфликт в РФ произошел осенью 1993 года. Результатом этого стало насильственное прекращение советской модели власти. На улицах Москвы произошли вооруженные столкновения, а здание Верховного Совета расстреляли.

Руцкой также рассказал, что незадолго до развала СССР неизвестный человек с иностранным акцентом из окружения президента РСФСР Бориса Ельцина давал последнему советы относительно назначений на высшие посты в государстве, передает телеканал 360. Первый вице-президент привел подробности несостоявшегося ареста Ельцина после развала СССР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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