Руцкой рассказал о попытке арестовать Ельцина после развала СССР

После заключения Беловежских соглашений о развале СССР вице-президент РСФРС Александр Руцкой пытался убедить лидера Советского Союза Михаила Горбачева арестовать участников подписания договора. Среди них был и Борис Ельцин.
«Я сказал ему: „Это измена родине. Дайте мне самолет, спецназ ГРУ и я привезу этих трех предателей. В Матросской тишине разберутся, кто им давал эти полномочия, и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован“», — заявил он в интервью «Ленте.ру».
Однако, по словам Руцкого, Горбачев не стал мешать вступлению соглашений в силу. «Вы бы видели в тот момент Горбачева. Он покрылся трупными пятнами, начал бегать по кабинету, показывать пальцем в потолок и говорить что-то вроде: „Что ты несешь, здесь все прослушивают“», — добавил он.
Ранее также вице-президент России Александр Руцкой рассказал о том, что Борис Ельцин хотел скрыться в американском посольстве во время августовского путча 1991 года. По рассказу Руцкого, который подтвердил бывший председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов, все три дня, пока ГКЧП пытался захватить власть в стране, Ельцин находился в запое. Однако, вдова Ельцина заявила, что это бред. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, к распаду СССР привели встречи лидеров Михаила Горбачева и Бориса Ельцина с американскими президентами, так как они сдали свои позиции США.
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