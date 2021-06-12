12 июня 2021

В Екатеринбурге пьяный водитель сбил пешеходов на тротуаре. Один из них — в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная больница №3. Челябинск, реанимобиль, форд, скорая помощь
Автомобиль вылетел на тротуар и снес двух пешеходов Фото:

На перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и снес двух пешеходов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

«Пострадало двое пешеходов, один находится в тяжелом состоянии», — сказали в Госавтоинспекции. Там уточнили, что водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Детали случившегося сотрудники ГИБДД пообещали раскрыть позже.

Подобная авария произошла в Екатеринбурге в мае. Тогда автомобиль вылетел на пешеходный тротуар у ТЦ «Гринвич». Пострадали несколько человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...