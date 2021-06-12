На перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева в Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и снес двух пешеходов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.
«Пострадало двое пешеходов, один находится в тяжелом состоянии», — сказали в Госавтоинспекции. Там уточнили, что водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Детали случившегося сотрудники ГИБДД пообещали раскрыть позже.
Подобная авария произошла в Екатеринбурге в мае. Тогда автомобиль вылетел на пешеходный тротуар у ТЦ «Гринвич». Пострадали несколько человек.
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