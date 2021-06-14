Путин объяснил, почему его называют диктатором и автократом

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Владимира Путина, такой образ формируют правящие элиты других стран Фото:

Президент России Владимир Путин объяснил в интервью американскому телеканалу NBC, почему его называют «диктатором» и «автократом». По его мнению, лидеры других стран формируют его образ у публики в соответствие со своими целями.

«Это подается публике, как считается целесообразным для правящих классов в той или иной стране», — прокомментировал Путин вопрос о себе как о «диктаторе» и «автократе». Полное интервью с российским лидером выйдет на телеканале NBC 14 июня.

Встреча президента России с американским журналистом Кейром Симмонсом в Кремле состоялась в преддверии саммита с президентом США Джо Байденом. Он состоится в Женеве 16 июня. Путин и Байден, как предполагается, будут обсуждать российско-американские отношения и актуальные вопросы международной повестки, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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