Тюменцев предупредили об опасной погоде

Жителей Тюменской области ждут гроза и сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменскую область накроют грозы, ветер и холодный фронт, пришедший с Уральских гор. Об этом URA.RU рассказали в региональном Гидрометцентре.

«Тюменская область попала в зону холодного фронта, который движется с Уральских гор. 15 июня ожидаются грозы, во время которых будет усиливаться ветер. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что такая погода может спровоцировать опасные происшествия. В частности, возможны обрывы линий электропередачи и падение деревьев.

Ранее URA.RU писало, что в России ожидаются аномальные перепады температур. В частности, ряд регионов УрФО ожидает похолодание на 10-12 градусов.