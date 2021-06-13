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Тюменцев предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Тюменской области ждут гроза и сильный ветер Фото:

Тюменскую область накроют грозы, ветер и холодный фронт, пришедший с Уральских гор. Об этом URA.RU рассказали в региональном Гидрометцентре.

«Тюменская область попала в зону холодного фронта, который движется с Уральских гор. 15 июня ожидаются грозы, во время которых будет усиливаться ветер. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что такая погода может спровоцировать опасные происшествия. В частности, возможны обрывы линий электропередачи и падение деревьев.

Ранее URA.RU писало, что в России ожидаются аномальные перепады температур. В частности, ряд регионов УрФО ожидает похолодание на 10-12 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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